Grande Fratello, colpaccio di Berlusconi: chi altro entra nella casa

Molte sono le voci che si rincorrono sul Grande Fratello, il seguito reality-show di Canale 5. Se ne parla parecchio e ormai da settimane soprattutto per la decisione dell'amministratore delegato di Mediaset di eliminare dal programma il mondo degli influencer e il trash. Attraverso un gioco di indiscrezioni e di supposizioni, poi, sono iniziati a spuntare in rete i nomi dei primi concorrenti. Dopo Giampiero Mughini e Alex Schwazer, arriva anche il nome di Grecia Colmenares.

A renderlo noto è stato Davide Maggio. Per chi non la conoscesse, Grecia Colmenares è una delle attrici più amate in America Latina, ha una carriera eccezionale e una presenza che affascina il pubblico da decenni. Nata a Valencia, ma adottata dall'Argentina dopo il trasferimento nel 1985 a Buenos Aires, Grecia Colmenares è diventata un'icona delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta. Conosciuta al grande pubblico grazie al ruolo avuto nella soap opera Topazio, nel 2019 è diventata uno dei volti della stagione di Mediaset per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.