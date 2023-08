Sanremo 2024, tutte le fake news circolate sul Festival di Amadeus

Alice Antico 31 agosto 2023 a

Le indiscrezioni riguardo la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo condotto da Amadeus, continuano ad arrivare giorno dopo giorno, nonostante manchi ancora tempo per l’inizio della kermesse. Il dato interessante, però, che si legge sul magazine online “Gossip e tv”, riguarda alcune smentite dei rumors messi in circolazione. Difatti, negli ultimi tempi, sono stati fatti tantissimi nomi per ipotizzare i cantanti in gara, i co-conduttori e anche gli ospiti del grande evento.

Proprio per questo Dagospia, negli scorsi giorni, ha smentito ben tre indiscrezioni riguardo la presenza di tre volti noti. Il primo è Gigi D’Alessio: si ipotizzava, infatti, della sua presenza come co-conduttore insieme ad Amadeus, ma si tratta di una notizia non vera. Anche perché il cantante napoletano ha avuto un successo inaspettato negli ultimi tempi, spopolando anche su TikTok tra i più giovani, oltre ad aver ottenuto ascolti elevati nel suo concerto a Piazza Plebiscito a Napoli. Per questo Gigi sarà impegnato certamente nella sua carriera da cantante al momento. La seconda partecipazione smentita è quella di Ilary Blasi: si vociferava che Ilary potesse tornare sul palco dell’Ariston come una delle co-conduttrici ma non c'è stata alcuna conferma da parte sua. Quindi anche in questo caso, abbiamo a che fare con una fake news. Infine, l’indiscrezione che più di tutte ci aveva fatto sognare, era quella riguardante la presenza di Zlatan Ibrahimovic. Secondo alcune voci, infatti, l’ex calciatore sarebbe riapprodato a Sanremo dopo la partecipazione del 2021 ma anche questa notizia si è rivelata falsa. Perciò, staremo a vedere su chi saranno gli effettivi co-conduttori e ospiti della kermesse canora nel 2024.