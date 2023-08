Chiara Ferragni vuota il sacco su Fedez a Sanremo: cosa gli avevo chiesto

28 agosto 2023 a

Con un post su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato il trailer dell'attesissimo episodio The Ferragnez: Sanremo Special, una puntata speciale della serie in cui il rapper e l'influencer racconteranno senza tanti filtri quanto accaduto nell'ultima edizione del Festival della canzone italiana. Il caso del chiacchieratissimo bacio tra Fedez e Rosa Chemical, che da tanti è stato interpretato come la causa della presunta crisi tra l'imprenditrice e il cantante, potrebbe ora ricevere le spiegazioni tanto agognate dai fan della coppia e non solo.

"Sanremo è lo show televisivo più seguito in Italia", dice Chiara Ferragni. "Tutto si ferma e tutti guardano Sanremo", aggiunge Fedez all'inizio del video promozionale della puntata speciale della serie The Ferragnez. E la frase che introduce poi immagini inedite risuona come un monito che non può non essere ascoltato. "In questi mesi mi sono sentita molto fragile", continua l'influencer, come a far intendere quanto poi da molti follower pronosticato.

"Io non sono un facilitatore di tranquillità", afferma Fedez per rendere palesi le proprie responsabilità. Poi la profezia: "L'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io". Seguono le immagini che conosciamo: il bacio della discordia in diretta dal palco del teatro Ariston, il presunto disappunto di Ferragni durante la pubblicità, i silenzi assordanti e i riferimenti alla crisi di matrimonio. "Non ero completamente lucido", ammette il cantante. "Mi ha fatto ancora più male di quello che io potevo immaginarmi. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer", conclude l'influencer.