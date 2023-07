Morgan senza freni, così fulmina Amadeus: "Ha devastato l'Italia"

27 luglio 2023 a

a

a

Morgan è tornato all'attacco contro Amadeus. Il pretesto per sferrare un colpo bassissimo è stato lo scontro social tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. "Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette”, ha detto il cantautore Meneguzzi. “Ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano”, ha replicato il rapper. Ora nell'accesa querelle entra pure Morgan con una intervista rilasciata a MowMag.

Cecilia e Ignazio, la confessione più intima: "Proviamo ad avere un figlio ma..."

"La ‘musica leggera’ è una musica priva di contenuti, mentre pop sono i Beatles, David Bowie, Franco Battiato, è la musica che sperimenta, che inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione": così ha esordito Morgan per commentare il panorama musicale attuale. Poi si è schierato a favore di Meneguzzi: "Ha perfettamente ragione. Il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo 'musica leggera', ma abbiamo inventato una definizione che non c’è nel mondo, quando in realtà il concetto di 'musica leggera' io lo userei per definire 'il pop è scadente'".

De Lellis e Beretta in Israele: perché scoppia il putiferio

Non è mancato l'affondo ad Amadeus: "Il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistema italiano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni". Quindi la stoccata: "Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti zitti". Per ora nessuna replica è arrivata dal direttore artistico del Festival di Sanremo, ma è possibile che questo sia solo un capitolo di una lunga storia.