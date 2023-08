Nunzia De Girolamo, prima il fuori onda e poi il racconto: "Diciamolo subito"

19 agosto 2023 a

Anche Nunzia De Girolamo sembra risentire del grande caldo protagonista di quest'estate. L’ex parlamentare e ministra dell’Agricoltura, ormai conduttrice di successo e apprezzatissima dal pubblico, si è sentita male poco prima che andasse in onda la puntata di Estate in diretta, il programma di attualità, cronaca e spettacolo di Rai 1. Anche se i telespettatori, da casa, non hanno assistito alla scena, è stata De Girolamo stessa a raccontare quanto accaduto dietro le quinte.

Nunzia de Girolamo e il malore poco prima di #EstateInDiretta pic.twitter.com/ODpaX19B2Y — Roberto Mallò (@robymallo) August 17, 2023

"Ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste poltroncine?": con questa domanda la padrona di casa di Estate in diretta ha dato avvio alla puntata, un po' sorridendo e un po' nascondendo quello che, subito dopo, ha raccontato. "La verità è che non sono stata bene", ha detto la conduttrice ai suoi affezionati telespettatori. Il collega Gianluca Semprini è allora andato in suo aiuto: "Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto", ha affermato. "È proprio gentile. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi", ha allora aggiunto l'ex parlamentare per ringraziare il suo compagno di studio.

La conduttrice ha ammesso: "È stato lui a ben pensare di metterci sulle poltroncine. È stato molto tenero". Poi, sorridendo, l'ex ministra dell'Agricoltura ha guardato in camera e ha continuato: "Mamma, sto benissimo". Non poteva mancare un dettaglio divertente al racconto: "I nostri autori ci hanno portato una bevanda imbevibile, ci vogliono proprio morti". La frase ha suscitato l'ilarità del pubblico. Poi i conduttori hanno dato il via al programma come di consueto.