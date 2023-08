Elettra Lamborghini, panico prima del concerto: "Non ci riesco"

18 agosto 2023 a

a

a

Grande paura per Elettra Lamborghini. La nota cantante ed ereditiera, pronta a salire sul palco di Tottea, in provincia di Teramo, è stata costretta a prendersi un momento di stop prima di iniziare il suo concerto. Il motivo? L'artista ha sentito un dolore lancinante al collo che l'ha costretta a fermarsi per un po'. Tutto è stato documentato da Lamborghini stessa che, via social, ha raccontato e ripreso questa disavventura, ammettendo anche di avere paura delle siringhe e delle iniezioni.

"Potevi farmi male": Elettra Lamborghini ferma il concerto | GUARDA

La cantante, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha annunciato ai suoi numerosi follower di essersi bloccata con il collo. "Ragazzi abbiamo un'emergenza", ha detto Elettra, visibilmente preoccupata. Poi la cantante ha provato a rassicurare i suoi fan: "Mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho chiamato i paramedici e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non lo muoverò molto. Ma ci sono". Poi, nel video successivo, l'artista registra il momento in cui cerca di convincere lo staff a non farsi fare la puntura che le è stata prescritta per alleviare il dolore.

Spunta il nome del secondo concorrente: chi entrerà nella casa con Mughini

Le punture, come ammette lei stessa, le fanno paura. A nulla servono le rassicurazioni del suo staff. Come una bambina, Elettra cerca di sfuggire all'ago e poi lo osserva per verificare il suo spessore. Nessuno sa come sia andata a finire. Le storie successive la ritraggono più grintosa che mai e autrice di performance stupefacenti.