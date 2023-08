Pomeriggio 5, Myrta Merlino svela perché il programma non cambia nome

Alice Antico 16 agosto 2023 a

Manca sempre meno alla prima puntata di "Pomeriggio Cinque", prevista per il 4 settembre 2023 ma i dubbi e le indiscrezioni circa tutti i dettagli del nuovo format non cessano di esistere. A tal proposito, la nuova conduttrice Myrta Merlino ha rilasciato di recente un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, nella quale ha svelato nuovi retroscena, in primis facendo riferimento alla scelta di voler mantenere il nome del programma. Questo perché tanti utenti avevano immaginato, logicamente, che la produzione decidesse di variare il titolo della trasmissione, per sottolineare ancora di più la rottura definitiva con il passato. Ma così non è stato; perciò la Merlino ha tenuto a specificare che "Pomeriggio Cinque": “È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua ma con un altro profumo”.

Nell’intervista poi Myrta Merlino ha parlato di qualche dettaglio personale riguardo la sua preparazione per questa nuova avventura. La giornalista ha svelato quali saranno gli outfit che la accompagneranno. Spoiler: si tratta, come chi la segue avrà probabilmente già immaginato, di Giorgio Armani. Un brand che la giornalista ha dichiarato di adorare, senza nascondersi troppo. Anche perché, Myrta ha raccontato come questo amore trova le sue radici nel rapporto tra lei e la madre, morta nel 2017, che le ha regalato proprio i primi abiti firmati Armani. In ultimo, la Merlino ha toccato il tasto “scaramanzia”’ a lei molto caro, confessando infatti di essere piena di manie. “Ho cornetti rossi ovunque anche nello studio”, ha infatti raccontato e poi ha concluso: “La cosa che faccio sempre è tenere una tazza sul tavolo con dentro una bevanda che mi tiri su durante la diretta. E poi indosso sempre l’orologio di Marco, mi porta fortuna.”