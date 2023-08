Myrta Merlino spiazza tutti: il retroscena sulla telefonata di Berlusconi

16 agosto 2023 a

La decisione di Myrta Merlino di lasciare L'Aria che tira, il programma di approfondimento giornalistico di La7 per accettare la conduzione di Pomeriggio 5, la trasmissione di informazione e intrattenimento targata Mediaset, ha creato scalpore. Sebbene tutte le reti televisive abbiano subito dei cambiamenti, il passaggio di Merlino al timone delle ore pomeridiane di Canale 5 ha scatenato una schiera di telespettatori affezionati alla ex conduttrice del contenitore Barbara d'Urso. La vicenda, infatti, già da settimane rimbalza sul web. Ora, però, si aggiunge un ulteriore tassello. È proprio Myrta Merlino a rivelare il motivo di questa sua scelta.

“Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo”: questo il racconto offerto da Myrta Merlino stessa a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha quindi ammesso di essere stata contattata, in un primo momento, per capitanare un programma di Rete 4 e non per Pomeriggio 5.

Tuttavia, c'è stato poi un cambio di rotta da parte dei vertici Mediaset. "A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata", ha ammesso la giornalista. Quindi ha spiegato il motivo del suo stupore: "Perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Dopo 12 anni a L’aria che tira su La7, che mi impegnava tutti i giorni due ore e mezza, volevo passare a un programma settimanale. Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto", ha concluso Merlino.