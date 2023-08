Myrta Merlino, la sorella di Barbara d'Urso le rovina la festa

08 agosto 2023 a

La schiera di fan di Barbara d'Urso non ha ancora accettato il fatto che da settembre a condurre Pomeriggio 5 sarà Myrta Merlino. Il nuovo video promozionale del programma, lanciato da Mediaset in tv e sui social, ha creato sgomento tra i telespettatori. Molti utenti, infatti, esternano il proprio malcontento per il cambio di rotta deciso dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Sebbene nell'ultimo mese tra le due conduttrici si sia innescato un gioco di frecciatine, negli ultimi giorni d'Urso non ha commentato lo spot del contenitore di Canale 5 che tanto ha fatto discutere. Al suo posto, però, a esprimersi con poche e dirette parole è stata la sorella, Daniela d'Urso.

Il nuovo promo di Pomeriggio 5 ha scatenato gli utenti che, sui social, hanno commentato il video criticando gli aspetti più disparati. Nella prima versione dello spot Myrta Merlino si presenta e poi con un telecomando fa partire una serie di frame di attualità, come a mostrare l'obiettivo della nuova linea di Pier Silvio Berlusconi. Nella seconda versione, invece, la giornalista pronuncia una frase dagli intenti poco chiari: "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?".

Proprio il promo è diventato un caso. Agli utenti che hanno criticato le scelte della produzione e di Myrta Merlino si è aggiunta anche Daniela d'Urso, la sorella della conduttrice "uscente". Se in un primo momento ha commentato con un conciso: "No, vabbè. Punto". Poi, in risposta alla domanda di un utente, ha aggiunto: "Non posso rispondere… non posso… non posso… mannaggia".