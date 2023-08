Pomeriggio 5, la frase di Myrta Merlino nel nuovo promo fa infuriare tutti

08 agosto 2023 a

Myrta Merlino, con il nuovo spot di Pomeriggio 5, ha catalizzato l'attenzione degli utenti social. Forse affezionati alla vecchia veste del programma o forse desiderosi di vedere sullo schermo ancora Barbara d'Urso, molti telespettatori hanno commentato il promo della trasmissione che andrà in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, sottolineando soprattutto la mancanza di originalità. Già ieri, infatti, la decisione di inserire nel breve video il gesto del telecomando ha attirato numerose critiche. "Come Barbara Palombelli", hanno scritto molti, ripubblicando proprio il frame a cui la scena è stata paragonata.

Oggi Mediaset ha lanciato la nuova versione del promo. La conduttrice, in total white, guarda in camera e dice: "Vi aspetto qui, tutti i pomeriggi". Intanto in sovrimpressione appare la scritta: "A settembre". Poi, però, Merlino aggiunge una frase dagli intenti poco chiari. "Scusate ma non era un settimanale?", chiede. La domanda sembra riferirsi a tutte le voci circolate in questa settimana in merito al nuovo programma di informazione e intrattenimento alla cui guida ci sarà proprio Myrta Merlino.

La battuta della conduttrice non è piaciuta agli utenti che, sui social, hanno riversato tutto il loro disappunto. Per molti, infatti, l'ironia della conduttrice non porterà a buoni risultati in termini di share. "In Rai si sfregano già le mani per gli ascolti de La vita in diretta" o "Matano può dormire sonni tranquilli vista la concorrenza", si legge in rete. Alcuni commenti sono durissimi: "Non sai condurre, il promo è pietoso", "Prima di dicembre chiude la trasmissione".