Madonna compie 65 anni, ecco le nuove date del Celebration Tour

Madonna spegne 65 candeline e annuncia le nuove date del "Celebration Tour". Star ever green e regina incontestata del pop, Madonna, la "material girl" per antonomasia compie 65 anni il 16 agosto 2023. Per lei quest’anno il traguardo doppiamente speciale: dopo aver superato l’infezione batterica e il ricovero in ospedale, sta per tornare in scena con il «Celebration Tour» di cui sono appena state annunciate le nuove tappe. Intanto però è venuto il momento di spegnere le candeline, godersi la famiglia e lasciarsi dietro le spalle i brutti ricordi legati al malore e alla lunga permanenza in ospedale. Solo il mese scorso, in un messaggio ai fan, la star aveva dichiarato di sentirsi «fortunata ad essere viva», ringraziando i figli per esserle stata vicino e per il loro sostegno.

Insomma, la completa ripresa, con il ritorno sotto i riflettori e un nuovo calendario di date erano tutt’altro che scontati. Invece il suo attesissimo Celebration Tour «sarà finalmente lanciato il 14 ottobre, a Londra, "solo" 3 mesi dopo l’inizio dei concerti che era previsto a Vancouver, in Canada», rende noto Bbc precisando che la maggior parte delle date statunitensi è stata posticipata, alcune tappe tuttavia sono, invece, state cancellate. Da notare che il tour era stato inizialmente pensato per marcare il 40esimo anniversario del singolo "Holiday" contenuta nell’album d’esordio "Madonna" del 1983 (oltre 2,6 milioni di copie vendute nel mondo). Il primo brano di Madonna ad arrivare alle prime posizioni della Billboard Hot 100 e a raggiungere la prima posizione nella Dance Club Songs. Dopo il debutto a Londra il 14 ottobre, le altre date faranno tappa a Milano il 23 e il 25 novembre e dal 13 dicembre si sposterà in Nord America.