Madonna, indiscrezione choc: come "è stata riportata in vita" e a cosa serve il Narcan

Madonna ha rischiato seriamente la vita. La popstar, sabato 24 giugno, era finita in terapia intensiva. Poi, dopo alcuni giorni trascorsi in rianimazione, la cantante era tornata a casa. In un primo momento, sembrava che a causare l'infezione batterica che l'ha costretta a rimanere a letto fossero stati i pesanti allenamenti pensati per il suo Celebration Tour. Ora, però, si aggiunge un'indiscrezione che ribalta ogni supposizione precedente. Circola infatti la notizia secondo cui Madonna sarebbe stata salvata in extremis da un'iniezione di Narcan. Con questo farmaco i medici avrebbero cercato di invertire gli effetti letali di un'overdose.

"Il contatto con la morte di Madonna è stato molto peggiore di quanto si potesse immaginare - scrive Radar Online - La cantante è stata salvata in extremis". "Quando la regina del pop è stata trovata incosciente il 24 giugno, coloro che hanno scoperto il suo corpo privo di sensi sono stati costretti a somministrarle immediatamente un’iniezione di Narcan. L’iniezione in questione è comunemente tenuta nei kit medici dei personaggi famosi, è considerata utile per aumentare la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico, una condizione pericolosa per la vita che si verifica quando la pressione sanguigna scende a un livello pericolosamente basso", aggiunge il sito.

Il Narcan (naloxone cloridrato) è una molecola di sintesi antagonista degli stupefacenti, derivata dall'ossimorfone. Due sono le ipotesi circolate sull'uso del farmaco che avrebbe riportato in vita Madonna. Il Narcan fa parte della categoria di analgesici narcotici che viene utilizzato soprattutto nel trattamento delle intossicazioni acute. Nel caso della pop star, un'iniezione con questo farmaco sarebbe stata somministrata per porre rimedio agli di un'overdose. C'è anche un'altra tesi, però, che propende per un problema batterico e uno choc settico acuto di cui avrebbe sofferto Madonna.