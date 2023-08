Ballando con le stelle, Barbara d'Urso in pista? Carlucci: "Chissà se..."

11 agosto 2023 a

a

a

Milly Carlucci è pronta a tornare in tv il sabato sera per allietare le ore dei telespettatori italiani con la nuova stagione di Ballando con le stelle. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti. Molti sono stati i nomi apparsi in rete. Nelle ultime ore, però, ha fatto il giro del web una dichiarazione della conduttrice su Barbara d'Urso. Proprio d'Urso, ormai tagliata fuori da Pomeriggio 5 e sicuramente portata per la danza, potrebbe essere una dei vip che scenderanno in pista nella prossima stagione televisiva.

Bomba di Milly Carlucci: chi mette in discussione

Nell'intervista fiume che Barbara d'Urso ha rilasciato lo scorso mese al Corriere della Sera per svelare tutti i retroscena dell'addio a Mediaset, la conduttrice ha chiarito che non è mai esistita alcuna trattativa per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Qualcosa, però, potrebbe ribaltare le carte in tavola. Milly Carlucci, in un'intervista rilasciata al settimanale Visto, ha confermato di avere avuto in passato un incontro con Barbara d'Urso per proporle il ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le stelle, ma la cosa non si è concretizzata per via dei troppi impegni del volto di Canale 5.

Promo amarcord. Il dettaglio che svela la rivoluzione: cosa manca | GUARDA

"Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?", ha detto Milly, suscitando la curiosità di tutti i sostenitori dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5.