Grande Fratello, nel promo il dettaglio che svela la rivoluzione: cosa manca

Il Grande Fratello sta per tornare. Secondo la svolta apparentemente radicale di Pier Silvio Berlusconi, la linea editoriale darà una virata brusca, ridimensionando il trash e puntando su conduzioni più equilibrate e meno sensazionalistiche. Come per altri programmi della stagione televisiva 2023/2024, anche gli autori del reality-show più amato d'Italia hanno "confezionato" un promo da lanciare in tv e sui social. Il nuovo spot punta tutto sulle emozioni e ripercorre i vent'anni e più del programma. Ai più attenti, però, non è passato inosservato un dettaglio che già fa charezza su come sarà la nuova edizione della trasmissione.

Ne abbiamo vissute davvero tante e non vediamo l’ora di regalarvene di nuove: tutte le emozioni di Grande Fratello stanno tornando… ⏳ pic.twitter.com/Xhef8G542l — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 10, 2023

Mai come quest'anno i promo dei programmi che andranno in onda da settembre stanno avendo risonanza. Il motivo è forse la rivoluzione che ha investito tutte le reti e tutti i canali. Il Grande Fratello, dalla prossima stagione, sarà ibrido, metà vip e metà nip. A sottolinearlo è appunto lo spot della nuova edizione del reality-show. "La Porta Rossa sta per riaprire... proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare. Quanto siete curiosi?", si legge sui social ufficiali del GF.

Lo spot punta sull'effetto amarcord, ripercorrendo i 20 anni e più di storia del Grande Fratello in Italia e facendo scorrere in un piccolo televisore le immagini dei volti più significativi della storia del programma, da Pietro Taricone e la vincitrice della prima edizione, Cristina Plevani, passando per Luca Argentero, Serena Garitta, Patrick Pugliese, fino alla vincitrice dell'ultima edizione, Nikita Pelizon. Un messaggio chiaro che vuole evidentemente mettere al centro della narrazione di questa nuova edizione le radici del reality, richiamando all'autenticità delle prime edizioni.

Nella clip si nota la mancanza di immagini prelevate dall'ultima versione del reality, quella contro cui ha agito Pier Silvio Berlusconi, che già durante l'edizione impose nuove regole che portarono alla squalifica di alcuni gieffini. Vincitrice a parte, l'unico presente nel video è Luca Onestini. Cancellato anche il giornalista Attilio Romita che proprio l'altro giorno aveva rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.