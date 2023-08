Ballando con le stelle, il promo di Milly lascia di stucco: "Altro che Merlino"

11 agosto 2023 a

Negli ultimi giorni sembra che tra i conduttori e le conduttrici della Rai e di Mediaset sia partita una sfida all'ultimo promo. Per suscitare la curiosità dei telespettatori, infatti, circolano in tv e sui social network i nuovi spot delle trasmissioni che andranno in onda nella stagione 2023/2024. A creare scalpore sono stati prima quello di Bianca Berlinguer, che è da poco sbarcata in Mediaset, e poi quello di Myrta Merlino, che ha lasciato La7 e prenderà il posto di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5.

Adesso a conquistare la scena è stata Milly Carlucci. Ballando con le stelle è, a tutti gli effetti, al centro dell'attenzione. Molte le voci che si sono rincorse sui possibili partecipanti e sulla rivoluzione della giuria. Adesso la conduttrice del programma che trasforma vip inesperti in ballerini provetti si è ripresentata al pubblico e ha fatto sognare gli affezionati seguaci della trasmissione.

Bomba di Milly Carlucci: chi mette in discussione

Nel nuovo spot, Milly Carlucci, in total black, ammira soddisfatta il cielo stellato che illumina la città di Roma. Con le mani sui fianchi e con un sorriso raggiante, la conduttrice guarda la scritta che ripropone il titolo dello show e ricorda l'amatissimo personaggio Catwoman. Sullo sfondo, infatti, volano uccelli neri che ricordano pipistrelli. Subito gli utenti, sui social, hanno commentato questo lancio da fuoriclasse. "Non vedo l'ora", scrive qualcuno. "Altro che Myrta Merlino nel promo di Pomeriggio 5", scrive qualcun altro, incoronando Milly come regina della tv.