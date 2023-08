Ballando con le stelle, rivoluzione di Milly Carlucci: chi mette in discussione

10 agosto 2023 a

Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che affianca danzatori professionisti a vip inesperti con l'obiettivo di migliorare le loro capacità in pista, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione interna. I cinque volti della giuria (Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino), stando alle parole della conduttrice Milly Carlucci, non sono ancora stati riconfermati ufficialmente.

Il colpo di Milly arriva da Amici: chi scende in pista

Sebbene la conduttrice dello show di Rai 1 avesse smentito, in occasione della presentazione dei palinsesti, l'addio alla giuria di Ballando con le stelle di Selvaggia Lucarelli, oggi Carlucci non è sembrata dello stesso parere. In un'intervista rilasciata al settimanale Visto, la padrona di casa ha lasciato intuire che nel suo storico gruppo c'è aria di grandi cambiamenti.

Chi scenderà in pista? Ecco i primi 4 concorrenti

Tra le tante cose da stabilire per la prossima edizione della trasmissione c'è il punto giuria. I cinque giudici, che da ormai diciotto anni sono colonna portante dello show del sabato sera, potrebbero non venire riconfermati in toto. Al momento la presentatrice sta lavorando alla formazione del cast: "Questo è il primo step da affrontare, non è facile portare in scena i protagonisti, perché Ballando è una vera e propria palestra e non tutti sono propensi ad accettare", ha detto. "Abbiamo individuato alcune persone, ma solo quando sapremo il budget a disposizione capiremo in che direzione muoverci", ha aggiunto. Sulla giuria ha dichiarato: "La giuria deve essere messa in discussione, non è stata riconfermata".