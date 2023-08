Myrta Merlino, il nuovo spot di Pomeriggio 5 è già un caso. Il "gesto copiato"

07 agosto 2023 a

a

a

Myrta Merlino è ufficialmente un nuovo volto Mediaset. Dopo aver condotto brillantemente L'Aria che tira su La7, la giornalista ha preso il posto di Barbara d'Urso e da settembre sarà al timone di Pomeriggio 5, il contenitore che accompagnerà i telespettatori fino all'inizio della prossima estate e che unirà l'informazione all'intrattenimento. Proprio oggi è stato lanciato il nuovo spot della trasmissione. Il video promozionale, però, non ha incontrato l'approvazione dei futuri telespettatori.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

Il video che è stato messo sulle piattaforme da Mediaset ha già attirato critiche di ogni genere. Inizialmente viene inquadrata la conduttrice che, schiacciando un tasto di un telecomando, attiva gli schermi. Seguono quindi immagini di città, personaggi ed eventi. Poi riappare la giornalista che, in total white, rischiaccia il tasto per bloccare lo scorrere dei brevi frame di attualità e si presenta al suo nuovo pubblico così: "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi".

Colpaccio di Maria De Filippi: così rivoluziona il tavolo dei prof

Lo spot non ha ottenuto un grande successo, soprattutto tra chi si dice nostalgico di Barbara d'Urso. In particolar modo, a catalizzare l'attenzione degli utenti è stato l'inserimento nella scena del telecomando: "I telecomandi che useranno i telespettatori per cambiare canale alle 17?", "Ha rubato il telecomando del cambio logo di Rete 4 alla Palombelli? Il caffeuccio è diventato un gesto popolare, anche qui imiteremo il telecomando. Per cambiar canale": questi alcuni dei commenti apparsi sul web con l'obiettivo di sottolineare la mancanza di originalità.