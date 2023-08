Piero Fassino, la lezione di Myrta Merlino: "La somma fa il totale"

03 agosto 2023 a

a

a

Ha fatto molto discutere il gesto di Piero Fassino. Il deputato del Partito Democratico ha sventolato in aula alla Camera il cedolino da 4.718 euro netti. Una boutade per dire che "l’indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera" è certamente "una buona indennità, ma non è uno stipendio d’oro". Fassino però non ha detto che con diaria e rimborsi la cifra a disposizione dei parlamentari supera i 13.300 euro al mese e proprio questo "dettaglio" ha scatenato polemiche di ogni genere. A intervenire sulla questione con un tweet è stata anche Myrta Merlino.

Incredibile Fassino, la toppa è peggio del buco: "Operazione verità"

Continua a far discutere il caso di Piero Fassino e della busta paga da 4.718 euro sventolata alla Camera. A commentare sui social network la vicenda è stata Myrta Merlino. La conduttrice, che presto sarà al timone di Pomeriggio 5, ha scritto: "Dimentica la diaria da 3.500, il rimborso spese da 3.690 euro, i viaggi gratis, le spese telefoniche… è la somma che fa il totale!".

"Fate voi": il post sibillino di Gassmann inchioda Fassino

Proprio oggi il deputato Piero Fassino era tornato sui suoi passi e aveva affermato: "A fronte di reazioni seguite al mio intervento di oggi alla Camera, ad ulteriore chiarificazione ribadisco che, detratte dall’indennità lorda i prelievi fiscali nazionali e locali e la quota previdenziale, l’indennità netta mensile che ogni deputato percepisce è di 4.718 euro. È certamente una buona indennità, ma non corrispondente alle cifre astronomiche spesso diffuse. Ad ogni deputato è poi corrisposto un fondo per l’attività parlamentare di 3.610 euro che, per quel che mi riguarda, utilizzo interamente per i compensi ai miei due collaboratori parlamentari".