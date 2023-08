Che Tempo Che Fa torna sui social. La frecciata di Fazio alla Rai

03 agosto 2023 a

Che Tempo Che Fa torna sui social, e l'annuncio arriva direttamente dall'uomo copertina del noto programma televisivo. «Una grande notizia, sono molto contento. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social». Così il conduttore Fabio Fazio, in una comunicazione sul suo canale Instagram e sul nuovo canale social di Che Tempo Che Fa. Tra il conduttore e la Rai persiste una contesa sull’utilizzo del materiale pregresso dei canali social della trasmissione, sbarcata sul canale Nove, che dopo il suo passaggio a Discovery sono stati oscurati.

«Dovete fare il refollowing e quindi nuovamente seguirci come se fosse la prima volta. Sono molto contento di riprendere il dialogo con voi, purtroppo non ci sono i followers che avevamo prima, né i contenuti di prima, ciò non giova a nessuno, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la vicenda ma intanto ben ritrovati a tutti», ha specificato Fazio.