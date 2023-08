Ballando con le stelle, tutti i nomi "provinati": spunta la lista

02 agosto 2023 a

a

a

Continua tra indiscrezioni e smentite la formazione del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle e del tavolo della giuria che ha il compito di alzare le tanto temute palette. Lo show del sabato sera di Rai condotto e diretto da Milly Carlucci è al centro di un'attenzione spasmodica degli appassionati. A fare il punto su ipotesi e quasi-certezze è TvBlog secondo cui Teo Mammucari si prepara a partecipare al dancing show non da giudice, bensì da concorrente.

"Come è andata davvero": Bruganelli vuota il sacco

Proprio tra i ballerini emergono le novità più eclatanti. Il sito riporta i vari nomi provinati un queste settimane: un gruppo nutrito di personaggi ma al momento è impossibile capire chi ci sarà nello show. Nella lista "Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. Ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori", e ancora "Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro".

Teo Mammucari giudice di Ballando con le stelle? Cosa filtra

A quanto pare saranno in gara Simona Ventura, il suo compagno Giovanni Terzi e la collega di Citofonare Rai2 Paola Perego. Il sito che lancia l'anticipazione spiega che "non è ancora chiaro se balleranno insieme formando un tutt’uno o formeranno due coppie distinte". Insomma, c'è l'ipotesi triangolo... Sulla giuria, ma siamo sempre nell'ambito delle indiscrezioni, pare che Milly Carlucci non voglia cambiare squadra. Quindi dovrebbe restare Selvaggia Lucarelli, niente avvicendamento con Sonia Bruganelli, che tuttavia potrebbe partecipare in gara.