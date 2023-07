Gialappa's band, ritorno clamoroso: chi si rivede nelle nuove puntate dello show

30 luglio 2023 a

a

a

Uno dei casi tv dell'anno è il GialappaShow, che tornerà in onda a ottobre su Sky e Tv8. Non un’operazione nostalgia di Mai dire gol e via dicendo come qualcuno aveva temuto ma una trasmissione fresca e innovativa coronata dagli ascolti. Marco Santin, della Gialappa's Band, racconta in una intervista a TvBlog le novità della prossima edizione del programma, con un ritorno clamoroso. "Di sicuro al timone ci sarà di ancora Forest. Per quel che riguarda il cast, potrebbe aggiungersi Maccio Capatonda". Il comico abruzzese, vero nome Marcello Macchia, è stato tra i protagonisti di tanti "Mai dire..." a partire dai primi anni Duemila con i trailer inventati e i reality surreali. Insomma, un ritorno ai primi passi di una carriera che lo ha portato a produrre serie tv di successo come Mario e film come Italiano medio.

In tv al posto di "Report", in Rai scoppia il nuovo caso Sottile

"Se avessimo voluto puntare su un’operazione nostalgia, avremmo accettato l’offerta di Mediaset che ci chiedeva la reunion di Mai dire Gol. Avremmo messo in piedi una festa con la riproposizione dei personaggi storici", spiega Santin che rivendica la scelta di puntare su giovani talenti della comicità. Come il personaggio di Ester Ascione: "Sì, l’androide interpretato da Brenda Lodigiani. In tempi non sospetti affermai che avremmo voluto valorizzare comici bravissimi che per qualche motivo non avevano ancora avuto una grossa eco. Brenda e Alessandro Betti non erano volti sconosciuti, avevano già fatto mille cose in precedenza, ma grazie ad un buon lavoro sono usciti alla grandissima".