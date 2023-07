Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli rischia: "La Rai vuole Bruganelli"

Sullo stesso argomento: Colpaccio di Milly Carlucci: spuntano i nomi dei primi concorrenti

30 luglio 2023 a

a

a

Retroscena e veleni sul prossimo cast di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Le ultime novità riguardano i giurati: chi solleverà le temute palette davanti ai ballerini in trepidante attesa? Secondo Dagospia Sonia Bruganelli dopo l'esperienza come opinionista al GfVip su Canale 5, starebbe puntando ora a Ballando con le Stelle. L'ex di Paolo Bonolis viene apostrofata duramente dal sito secondo cui è stata "silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GfVip" e starebbe tentando la carta Rai. Ma "alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice 'selvaggia' basta e avanza la Lucarelli”.

Terremoto a Ballando con le stelle. Chi è il nuovo giurato

Infatti, mentre Bruganelli replica piccata a Dagospia promettendo rivelazioni scottanti, ci si interroga anche sul futuro nel programma di Selvaggia Lucarelli. Secondo TvBlog gli intoccabili della giuria sono "Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto". La giornalista invece "è ancora in bilico". Non per volontà di Carlucci, che spinge per tenerla in squadra. La Rai e la squadra di Ballando, si legge nel retroscena, punterebbero a escluderla. Magari proprio con Bruganelli.

Lucarelli si butta sul clima e mette alla berlina lo chef tv: la teoria sulle "miscele"

Secondo TvBlog i rapporti tra Lucarelli e alcuni elementi della squadra del programma nell'ultima stagione si sarebbero deteriorati. E i "verticissimi Rai avrebbero quindi proposto il nome della Bruganelli alla Carlucci per la giuria, che però pare non ne voglia sapere" di averla come giurata, tuttalpiù come concorrente. Se ne parlerà dopo agosto ma il fatto che Carlucci è la direttrice artistica del programma dà alla conduttrice diverse chance di spuntarla. E i concorrenti? Si parla di Teo Mammucari e dello chef tv Bruno Barbieri, ma i nomi caldi delle ultime ore sono quelli di Simona Ventura e Paola Perego che conducono insieme Citofonare Rai2 e che secondo l'indiscrezione potrebbero concorrere insieme.