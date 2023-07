Selvaggia Lucarelli si butta sul clima, come sbertuccia lo chef tv Rugiati

Luca De Lellis 26 luglio 2023 a

Prima i negazionisti del Covid-19, i novax, poi la lotta ai tassisti che rifiutano i pagamenti con il POS. Ora è un'altra la questione preminente nell’opinione pubblica italiana: il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Il caldo che ha colpito la Penisola nel mese di luglio, seguito da incendi - come abbiamo visto in Sicilia - e altri eventi meteorologici avversi come il nubifragio di Milano. Selvaggia Lucarelli cavalca l’onda del momento e cambia bersaglio. Con un post su Twitter, la giornalista prende di mira i complottisti ambientali come lo chef e personaggio televisivo Simone Rugiati.

Ecco la bizzarra teoria di Rugiati riguardo gli episodi climatici dell’estate, raccontata in un video postato sulle stories di Instagram e in seguito oggetto di satira da parte di Lucarelli: “Mi sono messo a leggere i vostri messaggi (riferendosi ai propri follower, ndr) con video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia”, ha esordito lo chef. Che poi ha proseguito, “si passa da complottisti a toccare questi argomenti ma a me non frega niente”. Finalmente passa alla spiegazione, per la quale, secondo lui, “esistono delle prove”. Insomma, “esiste una manipolazione climatica: da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere in caso di eventi di Stato”. E ancora: “Questo giochino di parare il riscaldamento con delle azioni umane è stato un po’ abusato. In alcune zone si può causare pioggia e siccità”. Quindi un consiglio ai propri follower: “Se siete un po’ curiosi queste cose diventano palesi, non vi stupite più di tanto, lo dovete sapere che è così”.

Sul suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli non ha esitato un attimo a ripubblicare il video dello chef Rugiati, con tanto di commento sarcastico: “Lo chef Simone Rugiati e la manipolazione climatica: ‘Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere’. Le ha inalate tutte lui mi sa”. Staremo a vedere chi sarà il prossimo a rientrare nelle grazie (si fa per dire) della giudice di Ballando con le Stelle. Ma la sensazione è che questo sia solo l’inizio per i complottisti del clima.