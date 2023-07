Rai, terremoto a Ballando con le stelle: chi arriva in giuria. Nome clamoroso

29 luglio 2023 a

La rivoluzione dei palinsesti televisivi non si arresta. Giorno dopo giorno, attraverso un gioco di supposizioni e di ipotesi, in rete spuntano indiscrezioni di ogni genere. Oggi, a finire al centro di una notizia di telemercato è stato Teo Mammucari. Il conduttore, infatti, sembrerebbe pronto a sbarcare in Rai per la stagione 2023/2024 e a diventare uno dei giurati di Ballando con le stelle, il programma in cui i vip si sfidano in coreografie di diversi generi.

A rivelarlo è TvBlog. Teo Mammucari, che sicuramente non sarà più parte della giuria di Tu sì que vales su Canale 5 (al suo posto arriverà Luciana Littizzetto) e non condurrà più neanche Le Iene (la trasmissione di inchieste che verrà guidata da Veronica Gentili), sembra proprio che stia pensando di diventare un giudice di Ballando con le stelle.

Stando a quanto fa trapelare il sito, infatti, nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai 1. Abituato già a dare pareri e a prendere decisioni nello spettacolo di talenti di Mediaset, Mammucari potrebbe essere perfetto a Ballando con le stelle. Sebbene ancora non sia stato firmato alcun contratto, risulta che il conduttore sia in fase di trattative con i vertici del servizio televisivo pubblico.

Il passaggio di volti celebri del mondo della tv tra Maria De Filippi e Milly Carlucci non sarebbe un fatto nuovo. Nel 2021 Carlucci inserì nel suo team Arisa, che prima era coach ad Amici. De Filippi, invece, ha arruolato Raimondo Todaro, il ballerino professionista che è cresciuto nel programma di Canale 5.