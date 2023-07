Rai, altra uscita clamorosa. "Il nome di peso" verso La7, retroscena tv

28 luglio 2023 a

a

a

Altro addio clamoroso alla Rai? Le novità nel servizio pubblico non mancano anche a palinsesti ormai decisi, con il telemercato che si scalda in vista della nuova stagione tv. Parliamo di intrattenimento e di game-show. Secondo le ultime indiscrezioni La7 avrebbe individuato un nome pesante per sostituire Caterina Balivo (tornata su Rai1 dove condurrà La volta buona ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì) alla conduzione di Lingo, il gioco delle parole sulla tv di Urbano Cairo. Si cercherebbe "un nome forte" e secondo quanto riporta TvBlog "l’obiettivo numero uno sarebbe Flavio Insinna", un campione del segmento preserale dopo aver condotto per anni su Rai1 L’eredità. Insinna come noto non è stato confermato al timone del quiz alla cui conduzione andrà Pino Insegno e la proposta, se si concretizzerà, potrebbe allettarlo.

"Cos'ho fatto lontano dallo schermo". Giorgino si confessa prima del ritorno in tv

Non è l'unico nel mirino di La7. Nei giorni scorsi per Lingo si era parlato di Teo Mammucari e Roberta Capua, che negano contatti, e Alessandro Greco mentre sembra essere definitivamente sfumatala pista che porta a Barbara d'Urso per un programma preserale al posto di Lingo.