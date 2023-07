Giorgino si confessa prima del ritorno in tv: "Cos'ho fatto lontano dallo schermo"

Francesco Fredella 28 luglio 2023 a

a

a

Francesco Giorgino torna in video. E’ pronto. E’ carico. E’ emozionato. Una vita al Tg1 - ha condotto le principali edizioni e gli speciali con ascolti altissimi. Da qualche mese ha lasciato Saxa Rubra, quartier generale del tg della prima Rete, per un nuovo progetto: "XXI Secolo" è il titolo del suo nuovo programma in onda dal 20 novembre nella seconda serata del lunedì di Rai1. Giorgino - tra libri (che non abbandona mai), ciclismo, tennis (è anche istruttore) e università - sta lavorando al nuovo progetto. “Torno in video per spiegare il presente che diventa futuro”, dice a Il Giornale. “Sono entrato nel servizio pubblico a 24 anni”, aggiunge. “Ci lavoro da 32, di cui 30 al Tg1”. Appunto, quel Tg che l’ha visto da sempre punto di riferimento per l’informazione dell’ammiraglia Rai.

Pronti gli scossoni in Rai: chi entra e chi ritorna dopo l'epurazione

Parla anche del distacco dal video degli ultimi mesi: “Non sono stato felice ma ho imparato cose nuove”. Ora Giorgino dirige l’offerta informativa Rai: un altro grande incarico nella sua carriera ricca di soddisfazioni. “Sono in piena sintonia con i vertici Rai”, spiega ancora il giornalista. Per lui qualche giorno di vacanza in Puglia, sua amata terra d’origine.