Soleil Sorge sbarca in Rai, cosa farà in televisione

Alice Antico 28 luglio 2023

Nuove grandiose opportunità lavorative per Soleil Sorge. Dopo averla vista in tv come concorrente prima, opinionista poi e co-conduttrice al Gf Vip Party con Pierpaolo Pretelli, ora è tempo di una nuova sfida per l’influencer italo-americana. Soleil non manca occasione di informare i fan sui suoi lavori e sui suoi profili social spesso ama pubblicare storie dove racconta quello che sta facendo, salvo spoiler, come ha ironizzato lei stessa nelle scorse ore su Instagram. Infatti Soleil ha scritto: “Ho realizzato che devo smettere di darvi i miei "Stay tuned". Devo evitare di spoilerare. Non è mai stato nella mia filosofia. Poi ho iniziato a vivere un po’ di ansia da prestazione quando mi chiedete di darvi notizie. Ma puntualmente poi mi dimentico. O come questa volta che viene spoilerato prima ancora che io pubblichi la storia”.

Soleil Sorge forse tornerà al Gf Vip come opinionista al posto della Bruganelli

Convinta di dover quindi evitare lo “stay tuned”, Soleil Sorge ha rivelato la novità: molto presto la vedremo su Rai 2, dove debutterà nel programma mattutino “Felicità 2023”, condotto da Pascal Vicedomini. Nell’annuncio ufficiale da lei fatto sul suo profilo Instagram, l’influencer ha spiegato che la trasmissione andrà in onda dal 5 agosto al 16 settembre su Rai 2, a partire dalle 12. Ci stiamo tutti chiedendo quale sarà il suo ruolo all’interno del programma: la Sorge farà parte del cast fisso della trasmissione e, nello specifico, tratterà due fasce ben distinte. Una riguardo il cinema, insieme a un grande maestro come Enrico Vanzina; l’altra, invece, inerente il benessere e la salute della vita, in compagnia del Professor Lorenzetti.

Soleil Sorge si è detta “Davvero felicissima” del nuovo percorso che sta per intraprendere anche perché nel corso delle puntate avrà modo di affrontare tematiche sociali che lei stessa trova interessanti e potrà farlo accanto a “personaggi degni di nota”.