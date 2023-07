Mediaset, Vladimir Luxuria verso la conduzione de La Talpa

Luca De Lellis 25 luglio 2023 a

Sedici anni dopo l’ultima volta, sui canali Mediaset potrebbe tornare uno dei reality che hanno più appassionato gli italiani all'inizio degli anni 2000: "La Talpa". Come già accaduto in passato, nel palinsesto della televisione di Pier Silvio Berlusconi è stato inserito il programma ma stavolta sembra destinato a tornare veramente. L’ultima edizione, risalente al 2008, era stata condotta da Paola Perego. Secondo il retroscena svelato da TvBlog, invece, dalle parti di Cologno Monzese starebbero sondando il terreno per portare Vladimir Luxuria al timone della trasmissione. Ma andiamo con ordine.

Negli ultimi anni "La Talpa" aveva trovato la disponibilità alla realizzazione da parte della società Fascino di proprietà di Maria De Filippi, che aveva anche optato sull’esperienza di Gerry Scotti per moderare la conduzione. Poi però l’azienda ha archiviato la faccenda, ritenendo il programma non indispensabile nonostante l’ottimo riscontro che ebbe ai tempi. A ogni modo, ora la storia appare diversa rispetto a qualche tempo fa, perché tra le varie riscritture del palinsesto di luglio non è mai stato messo da parte. Il sito di informazione televisiva ha riportato come la messa in onda di questa nuova edizione sarebbe destinata al canale Italia 1 attorno alla primavera del 2024. E se lo scopo del reality sarà sempre quello di stanare appunto chi è la talpa tra i concorrenti in gara, la restante parte del format sarà tutta nuova e quindi da scoprire nel corso della trasmissione. Programma che, a quanto risulta, potrebbe andare in onda al posto della nuova edizione di "Temptation Island". Tornando a Vladimir Luxuria, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell’"Isola dei famosi", potrebbe iniziare per lei una nuova avventura: condurre un reality in prima serata tv.