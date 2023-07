Grande Fratello, via Giulia Salemi: la rivoluzione di Pier Silvio a Mediaset

22 luglio 2023 a

a

a

Dopo il benservito a Barbara d'Urso e a Belen Rodriguez, Pier Silvio Berlusconi procede nel ridisegnare la sua televisione. La rivoluzione messa in atto dall'amministratore delegato di Mediaset interessa anche uno dei reality più famosi e più seguiti di Canale 5: il Grande Fratello. Questa mattina è stata lanciata un'indiscrezione bomba da Dagospia: l'unica opinionista della prossima stagione della trasmissione sarà la giornalista del Tg5 Cesara Bonamici. Ora, si aggiunge un tassello a questa storia di tv. L'influencer Giulia Salemi, in precedenza commentatrice delle puntate del GF, non sarà più presente.

Retroscena esplosivo: cosa farà Virginia Raffaele su Rai 1

Le direttive di Pier Silvio Berlusconi, dopo la morte del padre, continuano sulla stessa linea, quella dell'epurazione del trash dalla tv commerciale più famosa d'Italia. L'obiettivo? Una televisione più pulita, rigorosa e seria. Come riuscire in questa "pulizia"? Sembra proprio che da parte dell'amministratore delegato di Mediaset ci sia stato un no categorico a influencer e al mondo di OnlyFans, la piattaforma di cui tanto si è parlato nell'ultimo anno.

Viva Rai2 è salvo: nuova location, fine dell'incubo per chi abita a via Asiago

Ora a dire addio al Grande Fratello è proprio un'influencer. "Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto". Poi il ringraziamento a Mediaset per l'opportunità che le è stata data lo scorso anno: "Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di "Salotto Salemi", il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà "Casa Prelemi". A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti", ha concluso la modella.