Viva Rai2, Fiorello ha finalmente trovato la nuova location a Roma

Era solo questione di tempo, ora il nodo sembra essersi sciolto. Il Foro Italico, con buone probabilità, sarà la nuova casa dello show mattutino di Fiorello. Viva Rai2! dopo lo sfratto da Via Asiago nel quartiere Prati di Roma, sede dell'ultima stagione, aveva bisogno di ricollocarsi in breve tempo per programmare la stagione che verrà. Il complesso sportivo romano, in base all'anticipazione riportata dall'agenzia LaPresse, ospiterà Fiorello e i suoi ospiti da novembre in poi. La "semi" conferma dell'indiscrezione è arrivata proprio dall'ex conduttore di Sanremo, che stamattina ha postato un tweet piuttosto eloquente, con un "ci siamo quasi" corredato dall'hashtag location e un selfie dell'artista che lascia ben presagire per la riuscita della trattativa.

Insomma, per l'ufficialità della nuova location di Viva Rai2! siamo ormai agli sgoccioli. Stavolta il luogo scelto è abbastanza isolato, essendo adiacente allo Stadio Olimpico e quindi lontano dalle abitazioni che in via Asiago hanno reclamato una maggiore tranquillità. Ricordiamo la vicenda di qualche settimana fa, quando la trasmissione fu accusata dai residenti della zona di schiamazzi e sporcizia in fasce orarie protette. Sfumano tutte le altre candidature che durante questi giorni sono piovute a grandine, non solo nella Capitale ma in tutta Italia c'era la voglia di ospitare il programma di Fiorello. Anche il "sindaco" del quartiere di Tor Bella Monaca aveva provato ad attirare l'attenzione della Rai, ma senza successo. Ecco le parole con cui Nicola Franco si era fatto avanti: "Sarebbe una bella sfida lasciare la Roma bene per venire qui, portando il bello in un territorio famoso solo per eventi negativi". Resterà però solo un sogno, perché il Foro Italico è pronto ad accogliere la banda guidata da Fiorello.