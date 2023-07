Virginia Raffaele, indiscrezione-bomba: trattative con la Rai. Dove la vedremo

21 luglio 2023 a

Poliedrica e talentuosa, Virginia Raffaele non può non avere un ruolo di spicco nella pianificazione dei programmi tv della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, l'imitatrice sarebbe pronta a diventare un volto di punta di Rai 1 e a volerla a tutti i costi sarebbe il direttore dell'intrattenimento del Prime Time Stefano Coletta.

Ha da poco debuttato come attrice drammatica in "Denti da squalo", il film che segna l'esordio del regista Davide Gentile, e ora sembra stia pensando a un programma tutto suo su Rai 1. Si tratta di Virginia Raffaele, l'imitatrice dei record che, oltre a riempire i teatri con spettacoli strabilianti, è nota al pubblico per aver co-condotto Sanremo ed essere apparsa ripetutamente nello show natalizio di danza di Roberto Bolle.

Ora a volerla in tv, con un programma di sua invenzione, sarebbe Stefano Coletta, il direttore dell'intrattenimento del Prime Time di Rai 1. Secondo quanto filtra dal web, il servizio televisivo pubblico starebbe pensando di affidare a Virginia Raffaele uno show di due puntate che andrebbe in onda nei primi sei mesi del 2024. Niente trapela dai profili social ufficiali dell'attrice che, tra l'altro, è sempre molto riservata e attenta alla sua privacy. Per una conferma bisognerà quindi aspettare.