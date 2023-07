Gf Vip, i primi nomi dopo il diktat di Pier Silvio Berlusconi. Chi è stato escluso

Francesco Fredella 17 luglio 2023 a

Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli potrebbero far parte della nuova edizione del Grande Fratello vip. L'indiscrezione viene "battuta" da Tv Blog e si torna a parlare di toto nomi legati al Grande Fratello vip. Le due attrici non saranno le uniche star della prossima edizione, che sarà nuova per contenuti e scelte editoriali. Addio pseudo vip, addio influencer: Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha deciso di tornare a quello che era il Grande Fratello vip di qualche anno fa. Nella casa di Cinecittà soltanto personaggi televisivamente forti e i bellocci muscolosi o le super modelle del mondo della Rete potrebbero trovare la porta chiusa. Il reality show di Canale5, poi, non durerà sette mesi, ma tornerà al suo classico trimestre televisivo. Insomma, si tratta di una vera inversione di tendenza che porterà linfa alla nuova edizione.

Da rumors, poi, si viene a sapere che Pier Silvio potrebbe aver bocciato alcuni nomi: Antonio Razzi, ex senatore ed ex concorrente di Ballando con le stelle, sarebbe uno di questi. Ma lui, con la solita ironia, al telefono commenta: "Non ne sapevo nulla". Per la verità qualche anno fa ha tentato la strada del Grande Fratello vip senza successo ed ha virato su Rai1, puntando al programma di Milly Carlucci. Sembra che nel corso dei provini, che si stanno svolgendo a ritmi sostenuti, chi ha la spunta blu su Instagram, stavolta, non sarà affatto avvantaggiato: per il nuovo Grande Fratello vip serve gente comune. Gente della porta accanto.