Alessia Marcuzzi dietro la rottura Belen-De Martino? Sfogo social, ma il commento scompare

Nell’ultima settimana, tante sono state le indiscrezioni sul web riguardo una ipotetica rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ipotetica nemmeno troppo, dal momento che entrambi si sono esposti senza fede sui loro rispettivi profili social. Ma c'è una terza persona coinvolta nella vicenda: si è parlato infatti dello "zampino" di Alessia Marcuzzi in questa rottura, indiscrezione però che ha mandato su tutte le furie la conduttrice di “Boomerissima”. Ma il gossip non si è fermato, anzi, è stato fortemente alimentato in questi ultimi giorni dal fatto che De Martino, a quanto pare, non si sia seduto accanto alla Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Il chiacchiericcio che ne è scaturito ha portato diversi utenti a tormentare la Marcuzzi sotto ai suoi post su Instagram e, proprio questo avrebbe fatto sbottare la showgirl. Per esempio, si leggevano commenti come: “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, o ancora “Tranquilli che ci pensa De Martino”.

Così, dopo giorni in cui non si parlava d’altro, la Marcuzzi ha detto la sua versione dei fatti sui social, sfogandosi con un commento. Il punto è che la conduttrice ha cancellato il suo sfogo dopo pochi secondi. “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film”, aveva prima scritto Alessia Marcuzzi, per poi dopo eliminare tutto. Il motivo di questo gesto da parte della conduttrice per il momento resta dubbio anche se, visto il suo sfogo iniziale, non è da escludere che nei prossimi giorni la Marcuzzi decida di chiarire l’accaduto. O chissà, magari preferirà chiuderla nel silenzio.