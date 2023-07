D'Urso e Annunziata? Cairo vuota il sacco sulle trattative: cosa rivela

11 luglio 2023 a

Questa mattina Urbano Cairo ha presentato, a Milano, i palinsesti della stagione ventura di La7. Informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira: saranno questi i cinque elementi di forza che caratterizzeranno le proposte dell'anno 2023/24. Il proprietario della rete ha smentito in diretta le voci che si sono rincorse sulle presunte trattative con Barbara d'Urso, Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Sull'ipotesi di un desiderio di competere con Mediaset, poi, Cairo è stato netto: "L'ultima cosa a cui pensare".

Dai volti storici come Enrico Mentana, Lilli Gruber e Zoro alle novità Ezio Mauro, Massimo Gramellini e Alessandro Barbero. La rete di Cairo Communication, diretta da Andrea Salerno, rafforza la sua identità in modo chiaro, in un momento di grandi mutamenti per la tv italiana e il Paese, per raccontare il presente e ricordare il passato, offrendo quotidianamente le chiavi di lettura della realtà in cui viviamo. "Siamo contenti di fare anche del servizio pubblico, magari qualcuno un giorno se ne accorgerà e ci darà un pezzettino piccolissimo di canone, ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communications, nel corso della presentazione di palinsesti.

"Puntiamo molto sulla continuità dei programmi, che hanno successo e non vediamo perché non confermarli", ha aggiunto a proposito della grande quantità di informazione in diretta prodotta dalla rete. In primo piano sempre l’informazione quotidiana del TgLa7 di Mentana. Dal gruppo storico confermatissimi anche Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo, Giovanni Floris con diMartedì, Andrea Purgatori con Atlantide, Corrado Formigli con Piazzapulita, Diego Bianchi, Makkox e tutta la band di Propaganda Live, Aldo Cazzullo, Licia Colò. Tiziana Panella. Affidata a David Parenzo, invece, la conduzione de L’aria che tira dopo l’addio di Myrta Merlino, passata a Canale5. Confermati poi gli appuntamenti giornalieri con Omnibus, condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, Tagadà con Tiziana Panella.

Novità in arrivo nel weekend di Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l’attualità, all’interno della quale vi sarà anche uno spazio fisso di Concita De Gregorio. Saranno previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero, a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l’offerta sull’approfondimento un’altra eccellenza sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide.

Nel corso della conferenza stampa, Cairo oltre a snocciolare gli ottimi risultati di La7 (che si conferma al 5° posto tra le tv più viste) ha tracciato un po' quelle che sono le strategie della rete anche per quanto riguarda il telemercato. "Nessun contatto" è stato allacciato con Fabio Fazio, Lucia Annunziata e con Barbara d’Urso così come "non c’è nessuna opa sul pubblico di Rai3, dove hanno fatto delle scelte diverse". Allo stesso tempo Cairo ha ribadito che "non ho mai pensato di scalare Mediaset, anche perché non è possibile. Con Berlusconi ho lavorato per 4 anni come assistente diretto poi altri 10 in Pubblitalia, c’era un rapporto personale molto bello. Mi ha stupito che sia uscita questa notizia". "Mancato Berlusconi era l’ultima cosa a cui potessi pensare, anche dal punto di vista umano", ha ribadito.