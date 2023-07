Mediaset, Pier Silvio Berlusconi stravolge tutto: basta trash, a chi sbarra la strada

Alice Antico 15 luglio 2023 a

Come è stato ampiamente assodato nelle ultime settimane, c’è aria di rivoluzione in casa Mediaset. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, è adesso il figlio Pier Silvio a gestire l'impero Fininvest lasciatogli in eredità motivo per il quale il nuovo amministratore delegato ha scelto di dare una virata evidente e drastica al palinsesto. Pier Silvio ha dimostrato di star seguendo una linea severa e con nuove regole ferree, principalmente per quanto riguarda i reality trasmessi dall'emittente televisiva.

Secondo quanto trapelato da diversi rumors negli ultimi giorni, tra le diverse decisioni prese finora, la più ricordata dagli utenti riguarda le scelta di Pier Silvio Berlusconi di 'bacchettare' gli autori dei reality, imponendo delle specifiche linee guida per i casting di 'Grande Fratello' e per 'La pupa e il secchione' che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

Come riporta 'Fanpage.it' infatti, l’obiettivo del nuovo palinsesto Mediaset è chiaro: offrire agli spettatori reality che non cadano nel trash e negli eccessi. Esattamente il contrario di quello che abbiamo visto finora, come lo stesso amministratore delegato ha amaramente ammesso. Nel dettaglio, gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del 'Grande Fratello' e quello de 'La pupa e il secchione', starebbero applicando due regole ben precise: nessuno spazio per influencer e creator di OnlyFans. “Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra” così Pier Silvio Berlusconi si è espresso, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023- 2024 nelle scorse settimane. Non ci resta che attendere la nuova edizione dei due rispettivi reality e farci stupire piacevolmente.