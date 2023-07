De Martino e Belen in crisi? Il dettaglio che fuga ogni sospetto

Francesco Fredella 10 luglio 2023 a

Di nuovo in crisi? Mistero. Per adesso l’indiscrezione corre ovunque: Stefano De Martino senza fede al dito in occasione della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. Con Belen, scomparsa dalla nuova programmazione Mediaset, ci sarebbe (condizionale d’obbligo) qualche frizione. Almeno così raccontano le malelingue, ma i diretti interessati per adesso non parlano. Silenzio. Facciamo, però, un piccolo passo indietro: il matrimonio, evento mediatico per antonomasia, poi la nascita di Santiago e la crisi. Nessun divorzio, ma solo un allontanamento. Lei si rifugia d’estate a Ibiza pubblicando sui social foto super virali, lì conosce Antonino Spinalbese (parrucchiere di professione): un vero colpo di fulmine. Nasce una storia d’amore e anche una bimba, Luna Marie. Ma l’incantesimo si rompe: i due si lasciano e Belen, dopo alcuni mesi, torna nelle braccia di Stefano De Martino. Nessun gossip, tanto rumore da parte dei paparazzi sulle tracce della coppia. Che vive un momento d’oro. Ma adesso come mai De Martino non indossa la fede? Potrebbe essere anche una semplice casualità.