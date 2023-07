Tale e quale show, ecco i concorrenti voluti da Carlo Conti: tutti i nomi

11 luglio 2023 a

Carlo Conti, attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha svelato il cast della prossima stagione di Tale e quale show, il programma di Rai 1 in cui personaggi famosi si sfidano in una gara di canto e di performance fingendo di essere una star del panorama musicale nazionale e internazionale. Il varietà, alla sua tredicesima edizione, andrà in onda da venerdì 22 settembre. Il cast dell'edizione della trasmissione 2023/2024, composto da 6 donne e 4 uomini, è un connubio di nuovi volti televisivi, per lo più prelevati dai reality, e storici personaggi del mondo dello spettacolo.

Dieci concorrenti si sfideranno a suon di musica e accompagneranno le serate dei telespettatori di Rai 1. Si tratta di Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. Questi i nomi dei vip che si cimenteranno nell'imitazione di grandi star della scena musicale, passata ed attuale. Il cast, come di consueto, si esibirà rigorosamente dal vivo, offrendo uno show a trecentosessanta gradi e mostrando, quindi, qualità e difetti.

Confermata poi la strana coppia composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nella precedente edizione ha fatto impazzire il web e i social. Simpatici e pronti a mettersi in gioco, i due comici saranno, ancora una volta, al fianco del conduttore Carlo Conti. Le loro imprese canore sui generis hanno tanto divertito il pubblico nelle precedenti edizioni del programma. Per quanto riguarda la giuria, nessuna novità è prevista: confermati l'imitatrice ed attrice Lorella Goggi, l'attore Giorgio Panariello e il cantautore Cristiano Malgioglio.