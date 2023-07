GfVip, dal Parlamento ai reality: ex senatore a un passo dalla Casa

Sullo stesso argomento: Ecco il nuovo volto della squadra di Fazio: dai reality al salotto

10 luglio 2023 a

a

a

Dopo anni di tentativi sarebbe (quasi) fatta: Antonio Razzi è vicinissimo a essere scelto nel cast del Grande Fratello Vip. A scriverlo è Dagospia che spiega che l'ex parlamentare da tempo fuori dal Palazzo da anni prova a entrare nella Casa di Cinecittà tanto che un paio di anni fa aveva ammesso che il GfVip era il suo sogno.

Donnamaria e Fiordelisi, uniti più che mai. “Nessuna crisi”: ecco la prova

Razzi, abruzzese di Giuliano Teatino, in provincia di Chieti, e per tanti anni operaio in Svizzera, è stato eletto alla Camera dei deputasti alle elezioni politiche del 2006 nella lista dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, nella Circoscrizione Estero - Europa, e confermato alle elezioni del 2008. Poi il passaggio nel Popolo della libertà e in seguito a Forza Italia. Spesso criticato per il suo atteggiamento "morbido" nei confronti della Corea del Nord, dove si è recato in viaggio più volte, Razzi ha provato la carriera televisiva conducendo sul Nove il programma Razzi Vostri e partecipando nel 2019 a Ballando con le stelle dove è tornato come ospite successivamente. Ora si prospetta una partecipazione al Grande Fratello Vip.