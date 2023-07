Palinsesti Mediaset, è ufficiale: come cambiano i talk show con Berlinguer e Merlino

05 luglio 2023 a

Tutte le voci e le indiscrezioni non contano più: Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsenst di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Confermate, tuttavia, le novità che errano nell'aria: ossia l'arrivo clamoroso dalla Rai di Bianca Berlinguer e da La7 di Myrta Merlino. Ma anche di Luciana Littizzetto giudice a "Tu si que vales".

"Ormai da anni abbiamo trasformato Rete4 facendo un miracolo - spiega Berlusconi - prima c'erano solo telenovela, adesso è diventata una rete dedicata alle news. Ora è scattata la 'fase 2', allargare le prospettive con un pubblico sempre più trasversale e avere professionisti di peso, il nostro ideale per fare un passo in avanti era Bianca Berlinguer, che io ho guardato spesso su Raitre. Con la Berlinguer ho stabilito un rapporto vero, diretto e di fiducia, le cose che contano sono il prodotto e la persona. Sono molto felice di questo arrivo e le do il benvenuto. Andrà in onda al martedì sera su Rete4 e si alternerà con Nicola Porro. E' una operazione importante della nostra rete di informazione. Con Bianca Berlinguer dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che non vedo l'ora di conoscere, lui è l'uomo della montagna e io del mare", spiega il manager. Merlino condurrà "Pomeriggio 5" mentre per l'intrattenimento ci sarà uno show di Checco Zalone in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre. Gerry Scotti dopo "Tu si que vales", "Caduta libera" e "Lo show dei record", dalla prossima stagione sarà impegnato con due programmi nuovi: "Io canto generation" e una nuova versione de "La ruota della fortuna" nel preserale.

Ilary Blasi resta a Mediaset: "Siamo soddisfatti del prodotto, non c’è una domanda su cosa farà Ilary Blasi, unica cosa nell’incastro dei palinsesti magari la messa in onda de 'L'isola dei famosi' slitta in avanti di una stagione", afferma Berlusconi. Belen Rodriguez invece non verrà sostituita a "Tu si que vales" e non farà più parte de "Le Iene", dove arriva invece la giornalista Veronica Gentili. Confermato "Ciao Darwin" con Paolo Bonolis, "Michelle Impossible" e "Felicissima sera" con Pio e Amedeo. Serate musicali con Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti, mentre Maria De Filippi aggiunge a tutti i suoi programmi anche la versione invernale di "Temptation Island" il cui il nome provvisorio è "Temptation winter". Tra gli altri schow "La talpa", mentre Enrico Papi condurrà "La pupa e il secchione" e un game musicale; Barbara Palombelli resta a "Forum".