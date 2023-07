Rete4, Augusto Minzolini pronto per la conduzione di Stasera Italia weekend

04 luglio 2023 a

Nuovi cambiamenti nei palinsesti televisivi, in particolare sarà la fascia access prime time ad essere rivoluzionata. Molti i volti nuovi che i telespettatori si troveranno davanti. Su Rete4, come riferisce Lapresse, Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli avrà in conduzione una settimana Nicola Porro e l’altra Bianca Berlinguer, che lunedì si è dimessa dall’incarico di direttore in Rai. Per la stessa trasmissione del weekend dovrebbe arrivare invece Augusto Minzolini, l’ex direttore del Tg1 che entra così nella squadra dei conduttori Mediaset dalla porta principale. Minzolini dovrà vedersela contro Massimo Gramellini che al sabato sarà su La7 dopo aver lasciato Rai3 e il programma Le Parole. Berlinguer, spiega TvBlog, condurrà anche un talk show nella prima serata del martedì di Rete4, costringendo Fuori dal coro di Mario Giordano a spostarsi al mercoledì sera. Mentre Porro è confermato alla guida di Quarta Repubblica, trasmissione del lunedì sera. Un vero e proprio ribaltone in casa Mediaset.