Maccarese, Federica Sciarelli ritrova sulla spiaggia il ragazzo scomparso. Come l'ha riconosciuto

Una vita dedicata al ritrovamento di persone scomparse. Federica Sciarelli, conduttrice del programma “Chi l’ha visto?”, è riuscita ancora una volta a ricongiungere una famiglia disperata per la sparizione del proprio figlio di 15 anni. Ma, stavolta, lo ha fatto in prima persona. A riportare la notizia è stata proprio la redazione della trasmissione Rai, con un post su Twitter nel quale annunciava le buone condizioni di salute del ragazzo. È successo nel pomeriggio di domenica, quando intorno alle 16 la giornalista ha individuato il disperso a qualche chilometro di distanza dal luogo da cui si era allontanato. Infatti l’adolescente stava trascorrendo una giornata di relax al mare con i propri genitori, sul litorale romano nella località Maccarese. A un certo punto di lui si sono perse le tracce, come fosse svanito nel nulla. La famiglia, preoccupata dall’anomalo allontanamento del 15enne, ha richiamato subito l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno attivato tutte le procedure di ricerca. Si sono visti anche elicotteri dei vigili del fuoco sorvolare la zona insieme a una motovedetta della Capitaneria di Porto mentre a terra la polizia ha esplorato centinaia di metri di spiaggia. Poi l’incredibile coincidenza, che forse casuale non è data la protagonista della vicenda.

Anche Federica Sciarelli si era mobilitata insieme alla polizia per ritrovare il ragazzo, mossa da un istinto primordiale. E, alla fine, è stata proprio lei a consegnarlo ai propri cari. La dinamica sembra essere stata la seguente: lui aveva perso l'orientamento ed era finito sulla spiaggia di Palidoro, all’altezza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sciarelli, che si trovava proprio da quelle parti, l’ha riconosciuto dalla descrizione fisica ed è rimasta con lui fino all’arrivo dei soccorsi e dei genitori. Poi l’abbraccio che ha segnato la fine dello spavento, di ore agonizzanti durate secoli.