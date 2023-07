Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai. "A un passo da Mediaset", le cifre

03 luglio 2023 a

È ufficiale: Bianca Berlinguer ha comunicato le sue dimissioni dalla Rai. Lascia «ogni incarico» a viale Mazzini e naturalmente la conduzione del programma #Cartabianca, probabilmente per accasarsi a Mediaset. Una svolta clamorosa per la figlia dello storico segretario del Partito Comunista che è vicinissima alle reti fondate da Silvio Berlusconi dopo una carriera tutta nel servizio pubblico. A riferire delle dimissioni è nota ufficiale della Rai che spiega che la giornalista ha ringraziato l’Azienda «per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto». La Rai ringrazia allo stesso modo e «formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale», che secondo tutte le indiscrezioni sarà a Rete 4.

La nota è arrivata dopo il Cda della Rai. L’ad Roberto Sergio non aveva ricevuto alcuna risposta sulla controfferta del servizio pubblico: «La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto, rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi - ha dichiarato Sergio - Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3».

Domani, martedì 4 luglio, Mediaset presenterà i nuovi palinsesti «ed è possibile che l’azienda avesse chiesto alla conduttrice di tenere riservata la notizia per darla come ciliegina sulla torta», spiega il Corriere che riporta i possibili termini dell’intesa, ossia «un contratto pluriennale che le assicurerebbe il posto fino alla pensione (tre anni), un compenso più cospicuo rispetto ai 240 mila euro della Rai (l’azienda non può permettersi di più) e una striscia quotidiana o un programma sempre al martedì sera». Quest'ultimo aspetto stride con uno dei motivi dell'irritazione di Berlinguer con la Rai, ossia la controprogrammazione interna con Belve di Francesca Fagnanii e Boomerissima con Alessia Marcuzzi.