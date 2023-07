Mediaset, il giallo di Ilary Blasi: cosa filtra sui nuovi palinsesti

03 luglio 2023 a

L'edizione 2023 de L'Isola dei famosi si è conclusa da poco con la vittoria di Marco Mazzoli e già circolano le prime indiscrezioni sul futuro del reality che trasforma i vip in naufraghi. Sono molte le novità che stanno riguardando Mediaset. Dopo l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ufficializzato dall’azienda fondata da Silvio Berlusconi, sarebbe spuntata un'ulteriore indiscrezione. Sembra infatti che Ilary Blasi possa aver terminato così la sua carriera negli studi di Cologno Monzese.

Il terremoto che sta facendo tremare tutti i palinsesti non si arresta, Dopo l'addio, tanto dibattuto, di Barbara D'Urso, si aggiunge ora un'indiscrezione sulle sorti di Ilary Blasi, la conduttrice de L'Isola dei famosi. Secondo insistenti voci, filtrate dai corridoi di Cologno Monzese e poi riportate dal sito TvBlog, anche per la showgirl romana si starebbero spegnendo le telecamere di Mediaset.

Stando a quanto trapelato, infatti, non sarebbero in programma altri progetti per Blasi sulle reti Mediaset. L’isola dei famosi, il reality show fino a poche settimane fa da lei capitanato, invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe la seguita trasmissione a Canale 5 per altri due anni.

Anche se i palinsesti saranno presentati domani, martedì 4 luglio, sembra che il primo programma a offrire serate di intrattenimento sarà il Grande fratello vip 8. Seguiranno Io canto e Tu si que vales. Tra le novità, emerge l'ipotesi di una versione invernale di Temptation Island. Tra le grandi conferme ci sarebbero C’è posta per te e Amici. Dopo tanti annunci mai confermati, arriverebbe in tv anche un'edizione de La Talpa. Il programma, però, non sarebbe frutto del lavoro di Maria De Filippi, come rivelato in precedenza.