Sgarbi al Maxxi, Fiorello difende Amadues e stende Morgan: “Genio...”

«Ho letto la frase di Amadeus, molto probabilmente ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione!». Così in un video su Instagram Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio, conferma il reale significato della frase ’cripticà postata ieri da Amadeus («In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare», aveva scritto), in cui il direttore artistico del festival di Sanremo sembrava polemizzare con qualcuno senza però svelare a cosa si riferisse. Ora lo showman, dal profilo di Biggio, spiega con chiarezza che Amadeus si riferiva alle esternazioni nei suoi confronti di Sgarbi e Morgan durante la serata inaugurale della stagione estiva del Maxxi e, con la consueta ironia, interviene in difesa dell’amico proponendo una carrellata di hit uscite dagli ultimi Sanremo guidati da Amadeus definendole sarcasticamente «brutte».

«Fai Rumore?, Brutta, Amadeus non sei capace! - scandisce Fiorello, ironizzando sul clamoroso successo del brano di Diodato vincitore di Sanremo 2021 -. E chi l’ha scelta? Amadeus! Come si balla di Dargen D’Amico, che è durata per un anno, ancora oggi la ballano? E quell’altra, Ovunque sarai, di Irama? Bruttissima, sempre in classifica... E Apri tutte le porte (scritta per Sanremo da Jovanotti per Gianni Morandi, ndr)? Orrenda. E Brividi, che ha fatto emozionare milioni di persone...chi le ha scelte? Amadeus! E Zitti e Buoni, dei Maneskin che hanno vinto il Festival? Amadeus, li hai rovinati! E Tananai e Tangi? Brutta, nessuno la ascolta!».

Fiorello e Biggio poi tranquillizzano Sgarbi qualora volesse escludere Amadeus dal festival: «Sgarbi, non devi fare niente, perché ha finito. Questo è l’ultimo». E poi lanciano un’iniziativa: «Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cag**e - scandisce sarcasticamente Fiore -. Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan e speriamo che nel prossimo Sanremo il genio possa prendere il festival, così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Evviva il genio», il finale polemico.