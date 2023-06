William d'Inghilterra alticcio in un night club. Aria di crisi a Buckingham Palace

Giada Oricchio 29 giugno 2023 a

a

a

Aria di crisi tra l’erede al trono William d’Inghilterra e Kate Middleton? Lui si fa pizzicare alticcio in un night club, lei gira tutta da sola in lungo e largo il Regno Unito per lustrare la Corona e aumentarne il prestigio. Sta facendo il giro del web un filmato in cui si vede il principe del Galles ballare e bere una pinta di birra al Koko Club di Camden, Londra. Al suo fianco non c’è la moglie bensì alcuni amici, tra cui l’ex proprietario del locale e testimone di nozze Guy Pelly.

I tabloid inglesi hanno rilanciato con molta enfasi la serata da single del duca di Cornovaglia e Cambridge criticandolo per il comportamento poco regale, opposto a quello della consorte. Kate Middleton, infatti, appare instancabile negli impegni ufficiali. Subito dopo le corse al Royal Ascot, la futura regina ha presenziato alla riapertura del Young Victoria&Albert Museum. Abito rosa cipria, tacchi alti bianchi Jimmy Choo, orecchini di diamanti e capelli sciolti sulle spalle, la duchessa è stata impeccabile con i bambini e le loro domande impertinenti (uno le ha chiesto se non fosse troppo grande per il museo riservato ai più piccoli e Middleton ha risposto: “Ho 41 anni ma non dirlo a nessuno”). Una stakanovista della monarchia inglese, Catherine che, a differenza di Meghan Markle che fu tutto e non fu nulla, ha sempre saputo cosa voleva e come fare per tenerselo stretto.

Tornando a William, la serata di bagordi potrebbe essere considerata un’innocente evasione se non fosse che da un po’ di tempo hanno ripreso forza le voci di una crisi coniugale tra i principi del Galles. Prima la notizia dei litigi con volo di cuscini, poi quella che dormono in letti separati a causa dello stress, a seguire il gesto di stizza di William verso la moglie al matrimonio dell’erede al trono giordano Hussein e, infine, la presenza fissa (ma indigesta per Kate) di Lady Rose Hanbury, presunta amante del secondogenito di Carlo e Lady D, a corte per volere della regina Camilla. Tuttavia, il divorzio tra William e Kate è un’ipotesi non contemplata. Per ora.