Harry e Meghan, quel filo diretto con Lady Diana: "Rivolti a un medium"

01 luglio 2023 a

a

a

Meghan Markle ha dichiarato di essere in contatto diretto con l'aldilà e di parlare con l'anima di Lady Diana. A dichiararlo nel corso di un'intervista alla tv britannica è stato il giornalista Tom Bower, autore di un bestseller dedicato proprio alla duchessa del Sussex. Secondo una sua fonte, un amico di Harry che vuole rimanere anonimo, il principe avrebbe confidato che la moglie Meghan ha l’abitudine di mettersi in diretto contatto con Diana e di chiederle consigli e indicazioni.

Meghan vuole diventare la "nuova Diana", il piano per cambiare nome

Ogni volta che ha bisogno di una guida, di una strada da seguire, Meghan Markle trova il modo di mettersi in contatto con Lady Diana. Questa è la nuova indiscrezione circolata sui media. "Mia madre approva tutto quello che stiamo facendo e ci appoggia in tutto", avrebbe confessato il principe Harry a un suo amico, durante la sua ultima, veloce comparsa a Londra per la causa contro il Mirror e le intercettazioni illegali. Ad Harry lo avrebbe detto la moglie che, stando a questa notizia, avrebbe un filo diretto con la madre del marito. A parlarne è stato il giornalista Tom Bower, un autorevole royal watcher inglese. Il principe avrebbe raccontato di più: ammettendo di avvertire quotidianamente la presenza, e l’appoggio, della madre, protagonista di numerose storie di fantasmi ad Althorp, la residenza di famiglia dei conti Spencer, in cui Diana trascorse gli anni della gioventù.

Harry e Meghan in caduta libera: il Wall Street Journal li stronca così

La figura di Lady Diana sarebbe addirittura stata avvistata ripetutamente, inginocchiata davanti all’altare di St Mary The Virgin, una chiesa poco distante l’aristocratica dimora e che si sospetta sia il vero luogo della sua sepoltura. A dare consistenza a questa voce interviene anche un passo di Spare, il memoir pubblicato dal principe Harry. Il duca di Sussex, in alcune pagine del libro avrebbe ammesso di essersi rivolto a una medium per poter entrare in contatto con la madre e per ricevere messaggi su cosa fare e come comportarsi, soprattutto con la Famiglia Reale. Secondo il presunto responso Diana sarebbe sempre vicina al figlio e alla moglie Meghan Markle.