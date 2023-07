Barbara D'Urso, chi arriva a Pomeriggio 5? Spunta il nome a sorpresa

01 luglio 2023 a

Barbara D'Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5, l'approfondimento quotidiano di cronaca, costume, spettacolo e gossip targato Mediaset. A ufficializzare la notizia è stato un comunicato stampa ufficiale. Dopo gli stravolgimenti che hanno interessato la Rai, il telemercato diventa frizzante anche sulle altre reti. Appena il tempo di metabolizzare l'addio di D'Urso al seguito programma di Canale 5 che già si guarda a settembre e alla nuova stagione televisiva. In un gioco di supposizioni e di ipotesi, spunta il nome di chi la sostituirà. Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe di Myrta Merlino, nota per aver capitanato con perizia L'Aria che Tira, il talk mattutino di La7.

"Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali", si legge in una nota diffusa in rete. Il contratto della celebre conduttrice è valido fino a dicembre 2023 e, stando a quanto dichiarato ufficialmente, Mediaset e D'Urso cercheranno insieme nuovi progetti editoriali.

Intanto, però, una domanda circola con insistenza in rete: chi arriverà a guidare il programma pomeridiano e quotidiano di Canale 5? Un'indiscrezione bomba offre la risposta. Secondo il sito DavideMaggio.it, sembrerebbe "in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5". Ad appena quindici giorni dall'addio a L'aria che Tira, quindi, Merlino sarebbe pronta ad approdare a Mediaset. Ad avvalorare questo retroscena, aggiunge il sito, sarebbe anche un dettaglio: "Chiamatela fatalità, Myrta Merlino era proprio accanto al D’Urso nel Duomo di Milano durante la celebrazione dei funerali di Silvio Berlusconi".