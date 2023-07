Rai, “Cartabianca non è in palinsesto”. Cosa ha deciso Berlinguer

03 luglio 2023 a

Dopo tante indiscrezioni sul destino di Bianca Berlinguer, che potrebbe lasciare la Rai per approdare a Mediaset, è arrivata una voce ufficiale a parlare della situazione. “La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”, l’ammissione dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio sul caso della giornalista e figlia di Enrico Berlinguer.

Dietro la decisione di un possibile sbarco al Biscione - si parla di un talk su Rete4 - ci sono vari problemi di natura interna e in particolare Berlinguer non gradirebbe i suoi competitor interni. Nella stagione autunnale il martedì in prima serata - quando Rai3 trasmette Cartabianca - ci saranno su Rai2 programmi molto seguiti dal pubblico come Boomerissima e Belve, con alla guida le riconfermatissime Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. A giudizio della Berlinguer, riferiva Lapresse, i programmi di Rai2 tolgono telespettatori a Cartabianca. Ma il marketing Rai le ha assicurato che il target dei telespettatori di Boomerissimà e Belve non incide sul pubblico che guarda Cartabianca. Negli ultimi tempi c’è stata un’operazione simpatia tra Mediaset e la conduttrice di Rai3 che ha anche invitato come ospite Mario Giordano.