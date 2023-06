Rai, terremoto nei talk-show: tutti i nomi e i nuovi programmi

20 giugno 2023 a

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse numerose indiscrezioni sulla rivoluzione che interesserà la Rai. Molti i nomi di papabili conduttori circolati in rete e molte le ricostruzioni sul terremoto che ribalterà i palinsesti. Ora, a rivelare l'offerta informativa della prossima stagione tv del servizio televisivo pubblico è TvBlog. Il sito, prima di fare nomi e cognomi e di proporre quindi una lunga lista di programmi e di professionisti, premette che ogni punto dell'offerta informativa ventura dovrà essere approvato dal Cda, che riceverà nei prossimi giorni le proposte dei direttori di genere. Proprio queste proposte, precisa il sito, verranno formalizzate dal comitato editoriale Rai, formato da ad e direttore generale.

Mezz’ora in più, il programma della domenica pomeriggio, avrà una nuova conduttrice. Si tratta di Monica Maggione, l'ex direttrice del Tg1. Concluso il contenitore di attualità, tornerà Rebus con Roberto Zanchini, ma senza Corrado Augias, al quale verrà però affidata una nuova edizione de La gioia della musica, il programma dell’access di Rai3. La domenica sera si punterà tutto su una versione più veloce de Le parole con Serena Bortone. La versione lunga riempirà poi le ore del sabato sera di Rai3. Report, sempre che venga rispettato l’accordo che stanno stringendo la Rai e Sigfrido Ranucci, sarà il programma della domenica sera.

Il lunedì è prevista su Rai3 la nuova trasmissione con Nunzia De Girolamo, che verrà poi sostituita a gennaio da Salvo Sottile con una nuova proposta. Nella seconda serata di Rai1, dopo Cose nostre e Storie di sera, arriverà Francesco Giorgino. Agorà estate sarà condotto da Lorenzo Lo Basso, mentre la versione invernale sarà guidata da Roberto Inciocchi. Cartabianca verrà sostituito, a luglio e ad agosto, da Filo rosso, contenitore affidato a Manuela Moreno. Nessuno sa ancora dove verrà collocata Monica Giandotti, che lascia Agorà.

Netta conferma per Cinque minuti di Bruno Vespa su Rai1. Anche Porta a porta resterà in onda, come di consueto, tre sere a settimana, nella seconda serata di Rai1. Il cavallo e la torre con Marco Damilano tornerà per tutta la stagione di Rai3, Ritorno assicurato anche per Cartabianca, che andrà in onda il martedì su Rai3 con Bianca Berlinguer e Mauro Corona, Monica Setta resterà al timone di Generazione Z su Rai2 in seconda serata di giovedì.