Luciana Littizzetto, dopo Discovery anche Mediaset. Chi la vuole in giuria

19 giugno 2023 a

a

a

In tv cambia tutto. Un altro scossone sta per scuotere i corridoi di Cologno Monzese. Dopo la tanto dibattuta chiusura di Che Tempo che Fa e dopo il passaggio a Discovery insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto potrebbe anche fare il salto da Rai a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la comica entrerebbe a far parte della giuria di Tu sì que vales insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, tutti fedelissimi compagni di lavoro di Maria De Filippi, produttrice dello show.

Pieraccioni-Torrisi, ritorno di fiamma in cucina? Infiamma il gossip-tv

A rivelare questa notizia è stato Giuseppe Candela, attraverso un flash di Dagospia, il sito di gossip e scoop di Roberto D'Agostino. Il volto dello storico talk di Rai 3 sembrerebbe aver preso la decisione di tornare in Mediaset per diventare una dei cinque giurati dello show in cui nuovi talenti cercano di convincere chi li guarda con esibizioni strabilianti. A volerla al suo fianco sarebbe quindi Maria De Filippi, la conduttrice dei record che spesso ha ospitato l'attrice piemontese nei suoi programmi. Quasi ogni anno Littizzetto è stata invitata in una puntata di C'è Posta per Te e ha cercato di far riappacificare persone comuni con i loro cari.

Addio di Insinna a L'Eredità. Tam tam Rai: chi è il nuovo conduttore

Pochi cambiamenti interesserebbero la giuria del talent, anche se si registrerebbe una grande assenza, quella di Teo Mammucari, già fuori da Le Iene anzitempo. Una ventata di novità, quindi, per la comica piemontese che così avrebbe un doppio impegno: quello con Fabio Fazio sul canale Nove e quello con De Filippi su Canale 5. Nessuna conferma al momento da parte della diretta interessata, sebbene l'anteprima sia molto credibile se si pensa al rapporto che lega Littizzetto a Maria De Filippi, produttrice della trasmissione.